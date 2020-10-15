Стало известно, когда в России введут в гражданский оборот вторую вакцину от коронавируса

Напомним, что эта вакцина была зарегистрирована 14 октября. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на том же совещании отметила, что пострегистрационные клинические испытания вакцины пройдут в различных регионах РФ на 40 тысячах добровольцев.
Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время.
Отметим, что разработанная в новосибирском «Векторе» вакцина — уже вторая из зарегистрированных в РФ. Первую создали в НИЦЭМ имени Гамалеи.
Кроме того, сейчас в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова проходят испытания еще одной вакцины от COVID-19.
По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, в ходе испытаний «нежелательных явлений» не выявлено.