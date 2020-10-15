Стало известно, когда в России введут в гражданский оборот вторую вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре «Вектор», будет введена в гражданский оборот 1 января 2021 года, передает « Интерфакс ».

Напомним, что эта вакцина была зарегистрирована 14 октября. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на том же совещании отметила, что пострегистрационные клинические испытания вакцины пройдут в различных регионах РФ на 40 тысячах добровольцев.

Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время.

Отметим, что разработанная в новосибирском «Векторе» вакцина — уже вторая из зарегистрированных в РФ. Первую создали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Кроме того, сейчас в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова проходят испытания еще одной вакцины от COVID-19.

По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, в ходе испытаний «нежелательных явлений» не выявлено.