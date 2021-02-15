Стоматолог назвал худшие ошибки при чистке зубов

Фелбер призвал не чистить зубы сразу после еды, поскольку необходимо время для образования защитной оболочки эмали, без которой можно повредить зуб.
Также он призвал отказаться от метода чистки от десен к зубам — щетка может повредить слизистую.
«Вместо этого следует как бы „стряхивать“ ею налет, двигая вправо-влево», — посоветовал врач.
Не стоит пытаться «почистить» зубы, съев яблоко. Ведь «из-за отсутствия кислотной мантии у зуба после еды яблоко повреждает эмаль».
Кроме того, Фелбер предостерег от регулярного использования соды и других отбеливающих средств для зубов, так как абразивные вещества способны навредить.
При этом зубной нитью стоматолог посоветовал пользоваться ежедневно.
Ранее ученые назвали неожиданные предвестники инфаркта, которые заставят подойти к зеркалу и открыть рот.