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Здоровье

Стоматолог назвал продукты для здоровья зубов

Британский стоматолог и ортодонт Халед Касем рассказал о продуктах, которые оказывают положительное влияние на состояние зубов. Его советы приводит medikforum.ru.

Улыбка.
Улыбка.
CCO.

Молочные продукты содержат кальций и витамин D и способствуют укреплению зубной эмали. Более того, молочная кислота, содержащаяся в сыре, может помочь удалить пятна с зубной эмали.

Мощные антибактериальные агенты содержатся в темном шоколаде, который помогает бороться с кариесами. Правда, это не означает, что шоколад можно есть бесконтрольно. Для пользы достаточно небольшое количество.

Урожай. Яблоко.
Урожай. Яблоко.
СС0

Яблоко помогает увеличить производство слюны, которая в свою очередь защищает зубы и помогает естественным образом удалить налет.

Также полезны фрукты и ягоды, например клубника. Она содержит большое количество ксилита, который отвечает за поражение бактерий, вызывающих зубной налет.

Сельдерей имеет антибактериальные свойства и яблочную кислоту, которая также способствует выработке слюны для естественной чистки зубов.

Ранее врач рассказал, как ношение масок вредит зубам и что с этим делать.

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