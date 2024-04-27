Стоматолог рассказал, как избежать лишних пломб

Во-первых, по словам специалиста, нужно регулярно и качественно чистить зубы. Это поможет избежать налета, который влечет за собой множество зубных заболеваний.
Стоматолог Исхакова рекомендует использовать зубную нить и ополаскиватель. Они помогут удалить остатки пищи из межзубных промежутков и устранить бактерии.
Кроме того, специалист посоветовала следить за питанием: употреблять вредные для зубов продукты, но в умеренных количествах.
Также врач обратила внимание на важность использования защитных средств — фторидных зубных паст и ополаскивателей. Они укрепляют зубную эмаль, делают ее менее уязвимой к кислотам и бактериям. Регулярное применение таких средств помогает предотвратить развитие кариеса и других заболеваний полости рта.
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