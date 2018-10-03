Страховщики прокомментировали нехватку импортных вакцин от гриппа в Алтайском крае

Импортные вакцины от гриппа недоступны россиянам, заявили «Ведомости». Это связано с тем, что производители не смогли выпустить достаточное количество препаратов и отказались от поставок в Россию. Генеральный директор страховой компании «АСКО-МЕД» Евгений Осипов рассказал altapress.ru, что жителям края доступны как отечественные, так и импортные препараты. Правда, не все.

По информации «Ведомостей» российские компании и аптечные сети не получили импортный препарат «Инфлювак», потому что нидерландская компания Abbott не смогла «обеспечить большие мощности производства».

Евгений Осипов говорит, что «Инфлювака» в Алтайском крае действительно нет — ее поставки не планируются и в 2019 году. Однако закуплена французская вакцина «Ваксигрипп», ничем не уступающая по качеству.

По словам директора Осипова, прививочная кампания идет активно, вакцина получена всего неделю назад, ее специально ждали те, кто не хочет прививаться отечественными препаратами. Слухи о том, что есть дефицит импортных вакцин, подогрели интерес. О результатах иммунизации можно будет говорить через три-четыре недели.

В целом, в последнее время коммерческая иммунизация теряет актуальность, население все больше предпочитает бесплатную вакцинацию отечественными препаратами, дефицита которых нет, говорит Осипов.

В региональном Минздраве говорят, что в этом году за счет федерального бюджета привьют 1 млн 64 человека, это 45% населения края. По данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю на 26 сентября, привито уже 449,58 тыс. человек.

Бесплатно в государственных учреждениях прививают отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Гриппол».