В Алтайском крае необычно рано произошел всплеск простудных заболеваний

В этом сезоне подъем заболеваемости начался раньше обычного. Так, в Петропавловском районе из-за этого пришлось закрыть одну группу в детском саду, в ней заболели 100% детей.

Между тем в крае стартовала прививочная кампания от гриппа. В этом году планируется привить около половины населения региона — чуть больше 1 млн человек. На сегодня вакцину получили около 150 тысяч взрослых и 20 тысяч детей. Поставить бесплатно прививку от гриппа могут врачи, работники сферы образования, транспорта, а также школьники, студенты и люди, которым уже исполнилось 60 лет. Прививочная кампания продлится до конца октября.