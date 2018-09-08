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В Алтайском крае необычно рано произошел всплеск простудных заболеваний

По данным на 7 сентября, в Алтайском крае зарегистрировано около 8 тысяч больных острыми респираторными инфекциями, сообщили «Вести22».

ОРВИ, грипп, карантин.
ОРВИ, грипп, карантин.
Анна Зайкова

В этом сезоне подъем заболеваемости начался раньше обычного. Так, в Петропавловском районе из-за этого пришлось закрыть одну группу в детском саду, в ней заболели 100% детей.

Между тем в крае стартовала прививочная кампания от гриппа. В этом году планируется привить около половины населения региона — чуть больше 1 млн человек. На сегодня вакцину получили около 150 тысяч взрослых и 20 тысяч детей. Поставить бесплатно прививку от гриппа могут врачи, работники сферы образования, транспорта, а также школьники, студенты и люди, которым уже исполнилось 60 лет. Прививочная кампания продлится до конца октября.

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