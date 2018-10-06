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Суд приговорил педиатра, из-за непрофессионализма которой на Алтае умер годовалый ребенок

В Алтайском крае 47-летний врач-педиатр районной больницы признана виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщает краевой следком. Она так наблюдала за новорожденной девочкой, что не смогла диагностировать у нее порок сердца, из-за чего ребенок не получил нужного лечения и к году умер.

Врач. Лаборатория.
Врач. Лаборатория.
открытые источники в интернете

Ранее следком сообщал, что речь идет о враче из Красногорского района.

Следствие и суд установили, что в апреле 2016 года местная жительница привезла на прием к врачу свою дочь, которой на момент осмотра исполнился один месяц. Новорожденному ребенку для своевременного выявления заболеваний необходимы различные исследования. Но педиатр не назначила никакой комплексной диагностики и, как сообщают следователи, «не приняла достаточных мер по ежемесячному наблюдению девочки».

В результате девочке вовремя не диагностировали врожденный порок сердца, и, как следствие, не оказали медицинскую помощь. В возрасте одного года девочка умерла от сердечной недостаточности.

Следствие установило и доказало связь между смертью девочки и неправильно оказанной врачом медицинской помощью. Педиатр полностью признала вину.

Суд признал подсудимую виновной и приговорил ее к ограничению свободы сроком на 1 год 3 месяца.

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