+554. Суточное количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае опустилось до осенних значений

В Алтайском крае, по данным на 16 марта, зарегистрировали 554 новых случаев заболевания коронавирусом и 16 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 255 347 человек, в том числе 38 573 ребенка. Выздоровели 235 754 человека, умерли 9 795 человек.

По состоянию на 16 марта в ковидгоспиталях находятся 1617 человек с коронавирусной инфекцией и 132 пациента с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 335, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 155.

94 человека — бессимптомные вирусоносители. 174 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи