16 марта
Коронавирус
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Здоровье

+554. Суточное количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае опустилось до осенних значений

В Алтайском крае, по данным на 16 марта, зарегистрировали 554 новых случаев заболевания коронавирусом и 16 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус
Коронавирус
СС0

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 255 347 человек, в том числе 38 573 ребенка. Выздоровели 235 754 человека, умерли 9 795 человек.

По состоянию на 16 марта в ковидгоспиталях находятся 1617 человек с коронавирусной инфекцией и 132 пациента с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 335, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 155.

94 человека — бессимптомные вирусоносители. 174 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи

Барнаул — 162; Алейск — 15; Алейский район — 5; Алтайский район — 3; Баевский район — 1; Бийск — 30; Бийский район — 10; Благовещенский район — 5; Волчихинский район — 12; Егорьевский район — 8; Завьяловский район — 2; Залесовский район — 3; Заринск — 9; Заринский район — 1; ЗАТО Сибирский — 3; Змеиногорский район — 8; Калманский район — 9; Камень-на-Оби — 11; Косихинский район — 1; Красногорский район — 11; Крутихинский район — 4, Кулундинский район — 4, Курьинский район — 10; Локтевский район — 5; Мамонтовский район — 8; Михайловский район — 6; Немецкий национальный район — 3; Новичихинский район — 7; Новоалтайск — 20; Павловский район — 6; Панкрушихинский район — 4, Первомайский район — 16; Петропавловский район — 7; Поспелихинский район — 10; Ребрихинский район — 8; Родинский район — 11; Романовский район — 1; Рубцовск — 17; Рубцовский район — 4; Славгород — 2; Смоленский район — 8; Советский район — 5; Табунский район — 6; Тальменский район — 19; Топчихинский район — 8; Троицкий район — 17; Тюменцевский район — 11; Усть-Пристанский район — 3; Хабарский район — 3; Целинный район — 2; Шелаболихинский район — 1; Шипуновский район — 9.

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