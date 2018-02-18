Здоровье

"Сверхкритический" прибор поможет ученым АлтГУ доработать лекарство от астмы

Сегодня, 16:24.
Здоровье

В лаборатории Алтайского государственного университета (АлтГУ) появился сверхкритический флюидный хроматограф. Этот единственный в России прибор поможет доработать лекарство для больных бронхиальной астмой. Если все пройдет удачно, в 2020 году препарат заменит импортные аналоги.

На предприятии "Алтайвитамины".
На предприятии "Алтайвитамины". Фото : Дмитрий Никитин.

Как сообщает министерство экономического развития Алтайского края, АлтГУ занимается этим проектом вместе с бийской компанией "Алтайвитамины". Обе стороны совместно дорабатывают лекарство, которое называется сальбутамола.

Их цель — сделать препарат более эффективным и безопасным, отделив ненужное вещество от фармакологически активного. По оценкам ученых, им удастся сделать это в 2019 году.

Если лекарство успешно пройдет клинические испытания, заводе "Алтайвитамины" в 2020 году наладят его производство.

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