Светило устремило свою радиацию и энергию плазмы прямо на россиян. Впереди — напряженная неделя

Сейчас активные области солнечных пятен направлены на Землю.

Это может привести к сильным вспышкам и создать непростую обстановку на протяжении всей недели, пишет info24.ru.

Весь предстоящий месяц обещает оказаться очень непростым с точки зрения космической погоды.

Напротив Земли снова окажется та солнечная зона, в которой в марте произошла вспышка. И тогда на Землю обрушилась мощнейшая геомагнитная буря высокого класса.

Причем магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Необходимо:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Электроника

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.

Вспышки

Солнечные пятна в конце марта спровоцировали на Земле мощную магнитную бурю в 8 баллов. Тогда на Солнце произошла вспышка, которая длилась 30 минут. Эта была самая сильная буря с 2005 года. На Солнце сразу произошло 12 мощных вспышек.

Радиация

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Прогноз космических штормов

Мощная буря накроет планету в 20-х числах апреля. Причем исследователи предполагают, что в 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов».

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