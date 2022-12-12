Связь между пандемией COVID-19 и заболеваемостью гриппом объяснил эксперт

По словам эксперта, в течение двух лет люди не встречались с возбудителями респираторных инфекций — не болели, и не сформировался естественный иммунитет.

Иммунный долг необходимо отдать в текущий или ближайшие сезоны, уверен Лиознов.

Между тем госпитализация пациентов с гриппом заняла первое место среди тяжелых острых респираторных инфекций в России, указывает Lenta.ru.

Преобладают вирусы гриппа, А (H1N1), который иначе называют свиным гриппом. Однако это заболевание стало сезонным. И, по словам эксперта, его бояться не стоит.

Ранее бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал Барнаул очагом свиного гриппа. Доктор медицинских наук заявил, что пороги свиным гриппом превышены.

По его словам, вирус распространяется в густонаселенных городах. Но прививку сделать еще не поздно.