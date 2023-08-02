Тарантино хочет предложить роль тяжелобольному "крепкому орешку" в своем последнем фильме

Режиссер примет отказ, если семья Уиллиса посчитает, что состояние здоровья артиста не позволяет ему сыграть эту роль, указывает Газета.Ru.

О фильме

«Кинокритик» станет последним фильмом в карьере Тарантино. Он заявил, что у него больше нет мотивации снимать кино.

Сюжет

Будущий фильм будет посвящен кинокритику, который пишет рецензии для порножурналов.

Заболевание

В прошлом году стало известно о точном диагнозе Брюса Уиллиса — лобно-височной деменции.

По словам родных, деменция - жестокая болезнь, о которой многие могли и не слышать, но задеть она может любого.

Сегодня не существует способов лечения лобно-височной деменции. Семья Уиллиса надеется, что это изменится в ближайшие годы.

Данные ВОЗ

По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 50 млн людей с деменцией. Почти 60% из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Ежегодно происходит около 10 млн новых случаев заболевания.

По прогнозам, общее число людей с деменцией составит около 82 млн человек в 2030 году и 152 млн — к 2050 году.