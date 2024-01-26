Теория заговора, или шоу мирового масштаба: когда Кейт Миддлтон вновь появится на публике

В госпитале принцесса Уэльская будет находиться еще некоторое время. А потом — на восстановление домой. Сколько продлится восстановление — прогнозировать рано.

Однако после сообщений Кенсингтонского дворца, что с Кейт все в порядке и операция прошла успешно, британцы насторожились. В сети появились сообщения о том, что от народа скрывают настоящее заболевание герцогини. И выстроили теории заговора.

Появилась информация, что Кейт пыталась скрыть предстоящую операцию от близких. А ее друзья вообще не знали о проблемах со здоровьем.

Поклонники принцессы подчеркивают — если это не рак, вероятно, здоровью Кейт и впрямь что-то угрожает. Также фанаты вспомнили — Миддлтон стала сильно худой. И у нее был изможденный вид.

Особа

Однако не стоит забывать, что Кейт — королевская особа, указывает super.ru. И наверняка она меньше всего хотела превращать серьезную операцию в шоу мирового масштаба. Потому информация скрывалась от общественности.

Появление принцессы

В последний раз Кейт Миддлтон видели в Рождество — 25 декабря. Теперь она не появится на публике вплоть до Пасхи.

Протокол и баскетбол

В 2014 году американский баскетболист нарушил королевский протокол, обняв Кейт Миддлтон. Это произошло после матча Национальной баскетбольной ассоциации. Кейт посетила игру вместе с мужем — принцем Уильямом. Спортсмен положил руку на ее плечо, нарушив королевский протокол. Кейт удивленно улыбнулась, а принц Уильям сделал вид, что ничего не произошло.

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