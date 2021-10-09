Терапевт перечислила восемь бесполезных анализов

При определенных условиях уровень гормона лептина, регулирующего энергетический обмен, может снижаться. Когда это происходит, человек перестает контролировать свой голод, что может привести к ожирению. Если у вас уже есть данная проблема, то сдавать анализ бессмысленно.
Лекарства, которое могло бы исправить ситуацию в лучшую сторону, пока не существует.
Бесполезным анализом будет и исследование на уровень кортизола. Чтобы он повысился, человеку достаточно просто немного понервничать или банально не соблюсти правила подготовки к сдаче анализа.
Анализ на антитела к вирусу Эпштейна-Барр и цитомегаловирусу часто назначают взрослым пациентам, но Уфимцева не понимаю, зачем они это делают: 99,9% детей переболевает и тем, и другим, то есть во взрослом возрасте у всех людей антитела будут повышены. Анализ просто подтвердит данную информацию.
На исследовании наличия антител к хеликобактер пилори тоже можно не тратиться, правильнее всего сделать либо гастроскопию.
Другой необязательный тестом — онкомаркер СА125, он не покажет со 100%-ной точностью наличие рака. Отклонение от нормы может спровоцировать изменения в функциях печени, проблемы с костями, гинекологические инфекции.
Сдавать онкомаркеры имеет смысл, когда у пациента уже обнаружили рак яичника. Врач назначил ему химиотерапию и на ее фоне смотрит динамику заболевания, делает выводы о том, насколько эффективно лечение, советует медик.
Если есть подозрение на тиреотоксикоз, то имеет смысл назначить пациенту анализ не только на тиреотропный гормон (ТТГ), но и на антитела к рецепторам ТТГ. Если диагноз подтвердился, сдавать последний больше не нужно. На практике врачи иногда снова назначают эти два анализа.
Анализы на инсулин и С-пептид больным сахарным диабетом достаточно сдать всего один раз, а не повторять каждые полгода. По сути, самые первые результаты констатируют факт наличия диагноза, и это все, что от них нужно.
Тесты на Beta-Cross laps и остеокальцин сдают для подтверждения диагноза «остеопороз», но по факту ни один, ни другой не могут этого сделать: их уровень в крови может меняться не только при остеопорозе. Лучше использовать метод денситометрии.
Ранее кардиолог назвал провоцирующие гипертонию продукты.