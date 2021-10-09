Терапевт перечислила восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева рассказала « АиФ » об анализах, сдавать которые необязательно — их результаты или не будут объективны, или укажут на состояния, которые нельзя вылечить.

При определенных условиях уровень гормона лептина, регулирующего энергетический обмен, может снижаться. Когда это происходит, человек перестает контролировать свой голод, что может привести к ожирению. Если у вас уже есть данная проблема, то сдавать анализ бессмысленно.

Лекарства, которое могло бы исправить ситуацию в лучшую сторону, пока не существует.

Бесполезным анализом будет и исследование на уровень кортизола. Чтобы он повысился, человеку достаточно просто немного понервничать или банально не соблюсти правила подготовки к сдаче анализа.

Анализ на антитела к вирусу Эпштейна-Барр и цитомегаловирусу часто назначают взрослым пациентам, но Уфимцева не понимаю, зачем они это делают: 99,9% детей переболевает и тем, и другим, то есть во взрослом возрасте у всех людей антитела будут повышены. Анализ просто подтвердит данную информацию.

На исследовании наличия антител к хеликобактер пилори тоже можно не тратиться, правильнее всего сделать либо гастроскопию.

Медицинский анализ. www.mos.ru

Другой необязательный тестом — онкомаркер СА125, он не покажет со 100%-ной точностью наличие рака. Отклонение от нормы может спровоцировать изменения в функциях печени, проблемы с костями, гинекологические инфекции.

Сдавать онкомаркеры имеет смысл, когда у пациента уже обнаружили рак яичника. Врач назначил ему химиотерапию и на ее фоне смотрит динамику заболевания, делает выводы о том, насколько эффективно лечение, советует медик.

Если есть подозрение на тиреотоксикоз, то имеет смысл назначить пациенту анализ не только на тиреотропный гормон (ТТГ), но и на антитела к рецепторам ТТГ. Если диагноз подтвердился, сдавать последний больше не нужно. На практике врачи иногда снова назначают эти два анализа.

Анализы на инсулин и С-пептид больным сахарным диабетом достаточно сдать всего один раз, а не повторять каждые полгода. По сути, самые первые результаты констатируют факт наличия диагноза, и это все, что от них нужно.

Тесты на Beta-Cross laps и остеокальцин сдают для подтверждения диагноза «остеопороз», но по факту ни один, ни другой не могут этого сделать: их уровень в крови может меняться не только при остеопорозе. Лучше использовать метод денситометрии.

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