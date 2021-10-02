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Здоровье

Кардиолог назвал провоцирующие гипертонию продукты

Спровоцировать гипертонию может большое количество полуфабрикатов в рационе, рассказал в интервью «Парламентской газете» врач-кардиолог Сергей Иванов.

Диспансеризация. Измерение давления.
Диспансеризация. Измерение давления.
СС0

Он заявил, что нужно употреблять меньше соли, не злоупотреблять полуфабрикатами и придерживаться рационального питания, чтобы не было избыточной массы тела. Именно она приводит к гипертонии.

«Также нужно есть меньше продуктов, имеющих в своем составе жиры животного происхождения. Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешевые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени», — рассказал врач.

Он посоветовал добавлять в рацион мясо, рыбу и овощи и отказаться от чрезмерного употребления «быстрых» углеводов, так как они формируют сахарный диабет второго типа.

Ранее сообщалось, что коронавирус может запустить в организме развитие диабета.

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