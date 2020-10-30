Только спокойствие. Как во время пандемии получить онлайн-помощь психолога бесплатно

Знакомые лежат в госпитале, лекарств не хватает, зарплату урезали, а в соцсети хоть вообще не заходи. Как тут справиться с тревогой и сохранить спокойствие? Пусть с этим разбираются специалисты: altapress.ru нашел 13 мест, где можно получить психологическую помощь даже не выходя из дома.

Государство поможет

Во-первых, интернет-служба экстренной психологической помощи есть у МЧС. Первую консультацию здесь можно получить даже без регистрации. Правда, в таком случае и ваш вопрос, и ответ на него увидят другие пользователи. Но если завести на сайте личный кабинет, можно пообщаться с консультантом один на один.

Эксперт проведет персонально для вас психодиагностическое тестирование и расскажет, как справиться с проблемой. Кроме того, на сайте есть раздел со статьями консультантов. Если же хочется не читать и переписываться, а поговорить — обратитесь на горячую линию МЧС ((495) 989−50−50). Все консультации бесплатны и анонимны.

Психологическая поддержка. unsplash.com

Заодно стоит записать единый российский телефон доверия ((800) 200−01−22). Общение с психологом здесь также будет бесплатным и абсолютно анонимным: ваше имя, фамилию и адрес никто даже не спросит.

Психологическую помощь по телефону можно получить и в барнаульских центрах. Так, в краевой столице работает кризисная линия для женщин ((800) 200−01−22), для мужчин ((3852) 61−71−74) и анонимная психологическая кризисная служба ((3852) 66−86−88).

Кроме того, если ваша тревога связана со страхом заболеть коронавирусом или с болезнью близких, вы можете обратиться на горячую линию Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского ((495) 637−70−70).

Психологическая поддержка. unsplash.com

Бесплатная поддержка

Многие частные центры психологической помощи во время пандемии тоже решили безвозмездно помогать тем, кто переживает из-за коронавируса.

Так, например, поступили создатели онлайн-сервиса Alter. Обычно консультации здесь стоят от 2 до 6 тыс. рублей, однако теперь можно записаться на 45-минутную беседу с психологом бесплатно. С каким именно — определит научный алгоритм.

Психологическая поддержка. unsplash.com

Бесплатные психологические консультации проводят магистры Высшей школы экономики. Каждый желающий может пройти у них две онлайн-сессии, по 50 минут каждая. Чтобы записаться, нужно оставить заявку на сайте ВШЭ, указать имя, электронную почту, кратко описать проблему и выбрать дату и время встречи.

Еще есть сайт b17.ru, где зарегистрированы 37 тыс. психологов более чем из тысячи городов России. Здесь можно записаться на онлайн-встречу к специалисту любого направления. В основном консультации платные — от 500 рублей и выше, но если зарегистрироваться на форуме, можно получить совет, пройти тренинг или почитать статьи бесплатно.

Психологическая поддержка. unsplash.com

Поддержка требуется ребенку? Тогда можно обратиться к волонтерам сайта «Помощь рядом». Его запустила организация «Врачи детям», которая занимается поддержкой семей. На сайте проекта есть два раздела: для детей от 6 до 12 лет и для подростков. Ребята могут получить консультацию в чате или в социальных сетях.

Если проблема не в деньгах

Если вы готовы заплатить за психологическую помощь, но не знаете, куда обратиться, присмотритесь к платформам «Мета», «Ясно» и YouTalk.

«Мета» — это сервис подбора психотерапевта, с которым можно консультироваться онлайн. Здесь, чтобы выбрать специалиста, нужно заполнить анонимную анкету (например, рассказать о темах, которые вас волнуют) и оставить контакты. Стоимость консультаций психотерапевтов в «Мета» — от 2 до 7 тыс. рублей.

Психологи сервиса «Ясно» общаются с клиентами в видеочате. Нужно заполнить анкету, и вам предложат 3−4 специалистов на выбор. Стоимость консультации в «Ясно» — 2850 рублей за 50-минутную сессию. Этот сервис уже помог восьми тысячам пользователей.

Психологическая поддержка. unsplash.com

Платформа психологической помощи YouTalk позволяет переписываться с психологами в WhatsApp, Telegram или Viber. Преимущество YouTalk — в возможности получить поддержку «здесь и сейчас»: клинический психолог или психотерапевт свяжется с вами в течение часа после того, как вы оставите заявку. Консультация на YouTalk стоит 2,5 тыс. рублей.