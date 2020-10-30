Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 октября 1°C
Здоровье

Только спокойствие. Как во время пандемии получить онлайн-помощь психолога бесплатно

Знакомые лежат в госпитале, лекарств не хватает, зарплату урезали, а в соцсети хоть вообще не заходи. Как тут справиться с тревогой и сохранить спокойствие? Пусть с этим разбираются специалисты: altapress.ru нашел 13 мест, где можно получить психологическую помощь даже не выходя из дома.

Психологическая поддержка.
Психологическая поддержка.
unsplash.com

Государство поможет

Во-первых, интернет-служба экстренной психологической помощи есть у МЧС. Первую консультацию здесь можно получить даже без регистрации. Правда, в таком случае и ваш вопрос, и ответ на него увидят другие пользователи. Но если завести на сайте личный кабинет, можно пообщаться с консультантом один на один.

Эксперт проведет персонально для вас психодиагностическое тестирование и расскажет, как справиться с проблемой. Кроме того, на сайте есть раздел со статьями консультантов. Если же хочется не читать и переписываться, а поговорить — обратитесь на горячую линию МЧС ((495) 989−50−50). Все консультации бесплатны и анонимны.

Психологическая поддержка.
Психологическая поддержка.
unsplash.com

Заодно стоит записать единый российский телефон доверия ((800) 200−01−22). Общение с психологом здесь также будет бесплатным и абсолютно анонимным: ваше имя, фамилию и адрес никто даже не спросит.

Психологическую помощь по телефону можно получить и в барнаульских центрах. Так, в краевой столице работает кризисная линия для женщин ((800) 200−01−22), для мужчин ((3852) 61−71−74) и анонимная психологическая кризисная служба ((3852) 66−86−88).

Кроме того, если ваша тревога связана со страхом заболеть коронавирусом или с болезнью близких, вы можете обратиться на горячую линию Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского ((495) 637−70−70).

Психологическая поддержка.
Психологическая поддержка.
unsplash.com

Бесплатная поддержка

Многие частные центры психологической помощи во время пандемии тоже решили безвозмездно помогать тем, кто переживает из-за коронавируса.

Так, например, поступили создатели онлайн-сервиса Alter. Обычно консультации здесь стоят от 2 до 6 тыс. рублей, однако теперь можно записаться на 45-минутную беседу с психологом бесплатно. С каким именно — определит научный алгоритм.

Психологическая поддержка.
Психологическая поддержка.
unsplash.com

Бесплатные психологические консультации проводят магистры Высшей школы экономики. Каждый желающий может пройти у них две онлайн-сессии, по 50 минут каждая. Чтобы записаться, нужно оставить заявку на сайте ВШЭ, указать имя, электронную почту, кратко описать проблему и выбрать дату и время встречи.

Еще есть сайт b17.ru, где зарегистрированы 37 тыс. психологов более чем из тысячи городов России. Здесь можно записаться на онлайн-встречу к специалисту любого направления. В основном консультации платные — от 500 рублей и выше, но если зарегистрироваться на форуме, можно получить совет, пройти тренинг или почитать статьи бесплатно.

Психологическая поддержка.
Психологическая поддержка.
unsplash.com

Поддержка требуется ребенку? Тогда можно обратиться к волонтерам сайта «Помощь рядом». Его запустила организация «Врачи детям», которая занимается поддержкой семей. На сайте проекта есть два раздела: для детей от 6 до 12 лет и для подростков. Ребята могут получить консультацию в чате или в социальных сетях.

Если проблема не в деньгах

Если вы готовы заплатить за психологическую помощь, но не знаете, куда обратиться, присмотритесь к платформам «Мета», «Ясно» и YouTalk.

«Мета» — это сервис подбора психотерапевта, с которым можно консультироваться онлайн. Здесь, чтобы выбрать специалиста, нужно заполнить анонимную анкету (например, рассказать о темах, которые вас волнуют) и оставить контакты. Стоимость консультаций психотерапевтов в «Мета» — от 2 до 7 тыс. рублей.

Психологи сервиса «Ясно» общаются с клиентами в видеочате. Нужно заполнить анкету, и вам предложат 3−4 специалистов на выбор. Стоимость консультации в «Ясно» — 2850 рублей за 50-минутную сессию. Этот сервис уже помог восьми тысячам пользователей.

Психологическая поддержка.
Психологическая поддержка.
unsplash.com

Платформа психологической помощи YouTalk позволяет переписываться с психологами в WhatsApp, Telegram или Viber. Преимущество YouTalk — в возможности получить поддержку «здесь и сейчас»: клинический психолог или психотерапевт свяжется с вами в течение часа после того, как вы оставите заявку. Консультация на YouTalk стоит 2,5 тыс. рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость