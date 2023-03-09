Только спокойствие. В Новоалтайске построили передовую поликлинику и будут лечить детям зубы во сне

В ближайшие месяцы откроется филиал краевой детской стоматологической поликлиники в Новоалтайске. «В регионе очень высокая потребность в стоматологической помощи детям, — говорит главный врач Наталья Шапрова. — Мы планирует принимать здесь 100 человек в день из ближайших населенных пунктов — Первомайский, Тальменский, Заринский районы».

Лучшие технологии

Раньше здание принадлежало городской больнице Новоалтайска, здесь располагалась аптека и станция переливания крови. Ремонт пришлось делать капитальный, его вели с 2021 года.

Изольда Плотникова, директор проектно-строительной компании «Авангард», говорит, что на втором этапе строительства, когда начались санкции и запреты, чудом удалось успеть приобрести дорогостоящее инженерное оборудование. «Пришлось понервничать в поисках российских аналогов», — сказала Плотникова.

Полная разруха и грибок на стенах — так говорит директор ПСК о том, что было здесь до ремонта. В подвале стояли лужи по колено, а деревянные окна прогнили. Полы и крышу полностью демонтировали, по сути, оставив только несущие стены. А затем строили с нуля.

Подвальный этаж отдали под помещения для персонала и гардероб. На остальных расположились кабинеты.

«Я веду многие объекты, в том числе в здравоохранении, — призналась Изольда Плотникова. — Так вот, это здание по своей инженерной насыщенности и функционалу впереди планеты всей. Например, здесь автоматическая система теплоснабжения, которая самостоятельно регулируется в зависимости от погоды. Это и ресурсосберегающие технологии в действии, и полный комфорт для пациентов и персонала».

В поликлинике установлены современные системы кондиционирования, видеонаблюдение в цвете буквально со всех углов внутри и снаружи и еще десятки самых разных инженерных «примочек».

По словам Натальи Шапровой, на строительство из краевого и федерального бюджетов уже потратили 68 млн рублей без учета медицинского оборудования. Сейчас в здании ведутся пуско-наладочные работы.

Стоматологическая поликлиника в Новоалтайске. Минздрав АК.

Полный цикл

«Детские стоматологи есть не везде, — говорит главврач краевой детской стоматологической поликлиники. — Но гораздо большая проблема — отсутствие замкнутого цикла обращений пациентов. В поликлинике должна быть диагностика, ортодонтический, терапевтический и хирургический приемы. Здесь можно получить полный цикл помощи в одном здании в одно время, никаких дополнительных обследований в других частях городов и сел не будет».

Такого замкнутого цикла нет больше ни в одной поликлинике, кроме специализированной краевой.

Все, кто обращается с острой ситуацией в краевую «стоматологичку», получают помощь день в день, но плановую помощь маленьким пациентам приходится ждать до месяца. Планируется, что поликлиника в Новоалтайске разгрузит врачей и позволит сократить очереди.

Стоматологическая поликлиника в Новоалтайске. Минздрав АК.

Что у меня во рту

Также в новоалтайском филиале планируется открытие малой операционной, где детей будут лечить во сне. Этот вид помощи особенно актуален для совсем маленьких детей и ребят с особенностями развития, чье состояние не позволяет спокойно сидеть в стоматологическом кресле. Ранее такое лечение было доступно лишь в частных клиниках и одном кабинете в Центре охраны материнства и детства, который не мог охватить всех нуждающихся в таком лечении в крае.

В клинике будет 11 стоматологических установок, за которыми в две смены будут трудиться 22 врача.

Чтобы поддержать психологическое равновесие детей, в холлах будут показывать мультики, для этого специально закупили телевизоры. Планируется установить несколько игровых площадок.

Кроме того, в поликлинике будет так называемая интраоральная камера. Ее соединят с экраном, на котором ребенок сам сможет посмотреть, что находится у него во рту, и какие есть повреждения. Врачи надеются, что таким образом ребенку будет гораздо понятнее, что делает врач, а значит, он будет более спокоен.