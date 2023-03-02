Ювелирный метод. Как в Алтайском крае лечат детей, родившихся без пищевода

Два-три малыша на 10 тыс. новорожденных в Алтайском крае появляются на свет с атрезией пищевода. Это патология, когда орган отсутствует вовсе или остаются лишь его части — сверху и снизу слепые отростки. Жить такой ребенок может только несколько дней. Но наши врачи научились лечить эту напасть. Об этом они в середине февраля рассказывали в Москве на XI Всероссийском научно-практическом форуме «Неотложная детская хирургия и травматология.

Неделя жизни

В НИИ детской хирургии и травматологии по приглашению ее президента Леонида Рошаля выступили специалисты Алтайского краевого центра охраны материнства и детства — заместитель главного врача по хирургии Юрий Тен и детский хирург, ассистент кафедры детской хирургии АГМУ Дарья Елькова. В числе авторов доклада — также детский хирург Константин Тен.

Дарья Елькова представила доклад по теме лечения атрезии пищевода у детей, рассказав о конкретном клиническом случае, с которым хирурги столкнулись осенью 2022 года.

Мальчик, которого прооперировали в сентябре, поступил к хирургам Центра на 13-е сутки после родов. Позднее обращение к врачам было связано с тем, что роды происходили дома. Ребенок еще 10 суток находился в больнице в крайне тяжелом состоянии. Сейчас мальчик дома и, по словам хирургов, чувствует себя хорошо.

Юрий Тен говорит, что дети с атрезией пищевода на самом деле не могут прожить более недели. Операцию такому ребенку нужно сделать в первые 24 часа после рождения, иначе он погибнет. Поэтому день, рождающиеся с атрезией в перинатальном отделении Центра охраны материнства и детства почти сразу попадают на хирургический стол.

Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства. Дмитрий Лямзин.

Маленькая грудная клетка

Атрезией пищевода у новорожденных в Барнауле всерьез стали заниматься в 1990-х. Еще в 1980-х патология была верной смертью, ребенок даже слюну не мог проглотить и просто тонул в ней. «И если раньше была 90%-ная летальность, то теперь 90%-ная выживаемость», — говорят врачи. По теме атрезии пищевода в Центре подготовили и защитили пять диссертаций — одну докторскую и четыре кандидатских.

Если быть точнее, выживаемость детей с атрезией пищевода после операций в Алтайском крае составляет 93%.

«Это очень хороший результат, — говорит Юрий Тен. — В крае такие операции проводятся с 2015 года, за это время было прооперировано около 250 детей. На форуме мы представляли данные за последние восемь лет — пролечено 56 детей. В год примерно семь человек».

Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства. Дмитрий Лямзин.

Подобные операции проводили и раньше, но поначалу для этого приходилось вскрывать грудную клетку. Вследствие этого у ребенка происходила деформация осанки. Более того, заживление, конечно, было долгим и мучительным.

Несколько лет назад врачи освоили малоинвазивное вмешательство — и проходимость пищевода стали восстанавливать через небольшие проколы. Разумеется, после малотравматичной операции малышу требуется меньше времени на реабилитацию.

Барнаул стал четвертым городом, где проводят эту операцию через проколы, после Москвы, Иркутска и Кемерово.

Центр охраны материнства и детства. Виталий Барабаш.

За термином «малоинвазивный метод» стоит ювелирная работа — через прокол найти в маленьком организме трубочку пищевода диаметром не более пяти миллиметров и сшить ее.

Юрий Тен руководит руководит отделением детской хирургии Центра охраны материнства и детства с 1987 года. В одном из интервью он вспоминает: «Когда я пришел в краевую детскую больницу, смертность детей, рожденных с пороками ЖКТ, была почти 100-процентной, они просто не выживали. И мы стали думать — как исправить ситуацию, как спасти этих детей. В итоге в 1990 году были созданы неонатологические хирургические бригады, которые оперировали детей с нарушениями развития желудочно-кишечного тракта».

Центр охраны материнства и детства. Виталий Барабаш.

Причины и диагностика

Наиболее часто при атрезии встречаются случаи, когда участок пищевода отсутствует или когда пищевод имеет сообщение с трахеей в виде свища. Порок опасен еще и тем, что провоцирует развитие так называемой аспирационной пневмонии. Она возникает из-за попадания слюны и пищи в дыхательные пути. Если экстренно не вмешаться, ребенок умрет.

Врачи говорят, что патология формируется внутриутробно при закладке органов на сроке 6−8 недель — при этом ее практически невозможно визуализировать во время ультразвукового исследования — нужны аппараты экспертного класса и высококлассные специалисты. Однако можно диагностировать патологию сразу после рождения и тогда у малышей есть шанс на жизнь.

Часто такое дети рождаются глубоко недоношенными и не могут перенесли открытую операцию, так что вмешательство требует от врачей точной техники и большой смелости.

Достоверных причин появления атрезии пищевода у новорожденных не установлено. Как и в случае с другими аномалиями развития плода, у атрезии могут быть различные причины: генетические факторы, инфекции у матери, плохое питание матери во время беременности, тяжелые хронические заболевания (например, сахарный диабет), экологические факторы, употребление алкоголя и некоторых лекарственных средств, табачная зависимость.

Центр охраны материнства и детства. Виталий Барабаш.

Новый пищевод

В копилке хирургов Центра охраны материнства и детства и другие операции на пищеводе, без которых дети не выжили бы. Например, в 2019 году Юрий Тен провел редкую операцию по пластике пищевода 16-летней жительнице Алтайского края.

В совсем юном возрасте девочка получила тяжелый ожог пищевода щелочью, и с тех пор могла есть только жидкую пищу. 13 лет подряд она была вынуждена проходить процедуру бужирования пищевода — орган в буквальном смысле слова расширяют с помощью специального инструмента в виде длинного стержня. Эту процедуру девочке нужно было проходить каждый месяц. Некоторые пациенты с подобными проблемами в Барнауле лечатся так пожизненно.

Для операции врачи взяли для трансплантации кишку пациентки, провели ее за грудиной и вшили в желудок. Кишечник после восстановили, а затем убирали «старый» пищевод. Так что девочка смогла питаться в обычном режиме.

Другой пример — пятилетний Костя Усольцев. Его диагноз очень длинный — врожденная левосторонняя ложная диафрагмальная ущемленная грыжа Богдалека. А еще фактически растворившийся внутри организма пищевод и «дырявый», перфорированный желудок. Таких случаев еще не описывали в медицинской литературе.

Центр охраны материнства и детства. Анна Зайкова.

Грыжа — не такая уж редкая врожденная патология, но в своем развитии пошла вовсе не по тому пути, который предполагали врачи. Патологию исправили, но оказалось, что почти пять сантиметров пищевода загноились, в конце концов пришлось убрать его весь от горла до желудка.

Костя перенес в общей сложности пять операций, теперь у него новый пищевод из его же собственной кишки.

Операции по пластике пищевода считаются одними из самых сложных в мире. В США они стоит около 140 тыс. долларов, при том, что любая операция на сердце обходится в 40−50 тыс.

Сложность пластики пищевода в том, что, согласно мировой статистике, в 5−7% случаев трансплантат отмирает и отторгается организмом пациента, а пять из 100 человек погибают либо на операционном столе, либо чуть позже. На счету врачей Центра охраны материнства и детства больше сотни подобных операций и ни одного летального исхода.