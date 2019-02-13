Томенко рассказал, когда в Барнауле введут в эксплуатацию высокотехнологичный медцентр

В Барнауле в середине 2019 года планируют ввести в эксплуатацию новое учреждение — Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Об этом Виктор Томенко заявил 13 февраля после встречи с Аркадием Столпнером, компания которого завершает строительство этого центра, пишет официальный сайт региона.

Аркадий Столпнер —учредитель общества с ограниченной ответственностью «Медицинский институт им. Березина Сергея» (МИБС). Altapress.ru писал, что власти края позиционируют ПЭТ-центр как первое медицинское учреждение региона, основным инвестором которого станет не государство, а частная компания. Объем вложений превысит 0,5 млрд рублей. МИБС — крупнейший частный инвестор в России в сфере здравоохранения. В феврале 2017 года в интервью altapress.ru Аркадий Столпнер говорил, что ввод центра в эксплуатацию намечен на осень 2018 года.

Ранее стало известно, что ПЭТ-центр, который построят в Барнауле, сможет принимать 2 тыс. пациентов в год по ОМС и еще столько же за счет других источников финансирования. Со временем планируется выйти на прием 5 тыс. человек в год. Стоимость диагностики в краевой столице будет составлять около 40 тыс. рублей.

«В рамках сегодняшних подходов к лечению онкологических заболеваний это просто обязательная вещь. В Алтайском крае есть большая потребность в том, чтобы направлять больных на такие обследования», — подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, Аркадий Столпнер до 2020 года намерен создать не менее 12 ПЭТ-центров в регионах. Аналогичные будут работать в Томске и Кемерово. Общие инвестиции в три филиала составят 1,2 млрд рублей.