Тренировка для ума. Барнаульский нейропсихолог рассказала, почему популярный mind fitness не всем полезен, а кому-то и калечит нервную систему

В интернете полно предложений «прокачать» мозг. С помощью специальных упражнений «тренеры» обещают в кратчайшие сроки сделать клиента умнее и сообразительнее. Mind fitness рекламируют и для малышей в качестве панацеи от умственной отсталости, и для пожилых людей с целью профилактики деменции. Разбираемся с нейропсихологом Ларисой Головиной, почему этот метод может не только не помочь, но и навредить психике.

Нейро — это модно

— Фитнес для мозга — новое для Алтайского края направление или хорошо забытое старое?

— Во времена моего обучения нейропсихология была наукой несколько закрытой и, можно сказать, таинственной. И очень сложной. Сейчас люди думают, что если приставить «нейро» к чему угодно, то это мгновенно станет модным и популярным. Такой маркетинговый ход. То есть, берется какая-то сложная идея, которой посвящена не одна область науки, максимально упрощается — до набора конкретных действий — и предлагается как некая универсальная методика.

Раньше нейрокоррекцию использовали (впрочем, и сейчас используют) в работе с детьми с особенностями развития. Сейчас идея ушла в коучинг — «познай законы мозга, и ты станешь Сверхучителем и Сверхтерапевтом». Все ставится на коммерческую основу и популяризуется в самом плохом смысле этого слова.

В понимании стороннего наблюдателя, далекого от науки, нейрокоррекция — это двигательная коррекция. На этом основаны советы пробовать писать левой рукой, если ты правша. А в детских садах практикуют упражнения типа «возьмите себя за левое ухо правой рукой, а левой дотроньтесь до носа». То есть предполагается, что набор физических, двигательных упражнений разовьет мозг и сделает человека сообразительнее.

Лариса Головина , нейропсихолог. Анна Зайкова.

Есть понятие реципрокной координации. Попробуйте по очереди сжимать и разжимать кулаки, как только одна рука разжимается, начинает сжиматься другая — взаимное, последовательное, согласованное движение. Так вот, два полушария нашего мозга также работают реципрокно, постоянно деля между собой объем психической энергии.

Большое количество специалистов, которые считают, что применяют в своей работе технологии нейрокоррекции, уверены: если последовательно сжимать и разжимать кулаки, то тем самым мы развиваем межполушарное взаимодействие.

Это возможно лишь в том случае, если вся энергия левого полушария будет направлена на работу правой руки, а правого — на работу левой. Но, смотрите, я во время упражнения могу говорить, я не падаю, а держу тело вертикально, я оцениваю, где я нахожусь, я при этом, может быть, еще и думаю: неплохо бы чаю выпить. Все это контролирует мой мозг. Очевидно же, что его деятельность гораздо сложнее, чем просто контроль над движениями рук.

На самом деле межполушарное взаимодействие — это согласованная работа двух полушарий в соответствии с их специфическими функциями.

Кулак. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Дирижер для мозга

— Давайте напомним , за что отвечают полушария мозга и как им работается вместе?

— Это условное деление, но все же принято говорить, что левое полушарие у нас логическое, вербальное, работает с категориями, последовательными процессами обработки информации. Правое — творческое, чувственное, работает с образами и отвечает за целостное и одномоментное восприятие информации.

Любая задача, которая стоит перед нами, выполняется с помощью и того, и другого полушария. Хороший пример — история американского нейробиолога Джил Тейлор, которая перенесла инсульт в левой части мозга. Это происходило в течение нескольких часов — жидкая кровь, яд для нейронов, заливала все большие пространства. Ролики ученого есть в сети, она же написала об инсульте книгу, где подробно рассказала о своих ощущениях.

Она говорит, что в какой-то момент зашла в ванную, оперлась рукой о стену и поняла, что не знает, где заканчивается ее рука и начинается стена. То есть правое полушарие вполне работает, «видит» картинку, но без левого, вербального, мы не можем распознать и «назвать» для себя то, что происходит и, тем самым, теряем границы реальности.

Это пример того, что полушария всегда работают вместе. Нужно не просто видеть объект, но и найти ему место в своей языковой картине мира.

Мозг. unsplash.com

Наш мозг очень неоднороден. Но и жесткого закрепления функций нет: мозжечком мы делаем только это, а лобной долей — другое. Для выполнения задачи мозговые структуры объединяются в некий ансамбль, где в нужный момент дирижер дает команду вот этим господам играть тише или быстрее, а этим вообще помолчать пока.

И если заставлять все время играть только духовые инструменты, то в целом задуманная мелодия не получится, и оркестр не станет лучше. Если мы будем тренировать только одну функциональную систему, в целом мозг никак развиваться не будет.

Упражнения для развития ума, чтобы быть эффективными, должны охватывать несколько мозговых структур. Например, разными словами трижды выскажете одну и тут же мысль. Или уложите большой рассказ в три предложения — завязка, кульминация и развязка. Посмотрите на картину и представьте, как будет выглядеть этот пейзаж в другое время года.

— Однако организм тратит большее количество энергии на движение и , вообще , на физическую активность , чем на какую-либо другую деятельность.

— Эти системы мозга действительно очень объемные: 80−90% всех нейронов центральной нервной системы обслуживают движение. Из этого-то и складывается мысль, что с помощью физических упражнений можно поумнеть.

С одной стороны, мозг — это живая ткань, в которой протекают физиологические процессы. Ему нужны питание и уход. Ему нужно регулярно поставлять кислород и удалять продукты распада. И наша физическая активность — это такое техобслуживание мозга. Тут хорошо любое движение — гуляйте, прыгайте, танцуйте. Но это не помогает лучше думать.

Чтобы лучше думать, нужно включать функциональные системы, которые обеспечивают процессы мышления.

Томография. Головной мозг. СС0

Сила и слабость

— Но они ведь не у всех одинаковы?

— Не у всех. Проблема как раз в том, что маркетологи от психологии пытаются с универсальными рекомендациями подходить к уникальной нервной системе, которой обладает каждый человек.

Есть функциональные настройки, которые не обойдешь, не объедешь. Например, есть такое свойство, как сила или слабость нервной системы — физиологическая характеристика самой ткани мозга — способность нервной клетки вырабатывать импульсы, не уставая. Иными словами, выносливость.

Этот параметр определен генетически, и по нему люди будут отличаться друг от друга, например, ваши нейроны могут отказаться выносливее моих. «Раскачать» этот параметр можно, но в узко ограниченных пределах, радикально изменить не получится, нельзя мои нервные клетки в одночасье сделать такими же выносливыми, как ваши.

И сильную, и слабую нервную систему человек может использовать эффективно и успешно построить мыслительную деятельность и карьеру. Можно, например, выбрать профессию, исходя из типа характера. Интуитам с образным мышлением не надо становиться эффективными менеджерами «как все». Попытка гнаться за показателями, которые противоречат самой твоей природе, и в этой гонке растратить здоровье, как физическое, так и психологическое — вот главная драма современного человека.

И любая стратегия, основанная на общих, одинаковых для всех рекомендациях, не учитывающая особенности нервной системы, может нанести вред. В универсальном тренинге для мозга из ста человек на старте до финиша доберутся 10, и то потому, что тренировка случайно «легла» именно на их устройство нервной системы.

Голова. СС0.

— А остальные?

— Часть разочаруется — «блин, и это мне не помогло». А примерно половина людей выйдут глубоко невротизированными, потому что с ними такие методы не сработают, и они примут это на свой счет — «значит, это я дебил» — со всеми вытекающими последствиями. Без адекватной психологической поддержки этим людям потом очень сложно будет прийти в себя.

Единственная универсальная рекомендация может касаться мозга как материального субстрата: не ешьте и не пейте, что попало и чаще гуляйте на свежем воздухе.

Голова , череп. СС0

С широко закрытыми глазами

— Но , кажется , в упражнениях для тренировки мозга нет ничего страшного. Психологи рекомендуют чаще менять обстановку в доме , ходить новыми маршрутами на работу или читать книги вверх ногами.

— Это все направлено на разрыв шаблонов восприятия — двигательных или визуальных. Наша зрительная система действительно быстро привыкает к стабильной «картинке» и перестает замечать окружающее пространство, если в нем ничего не меняется. Но разрыв этого стереотипа ни к чему не ведет.

Если вы перевернете часы и будете так узнавать время — это не заставит мозг быстрее или интенсивнее думать, это, скорее, заставит вас все время раздражаться.

Еще одна рекомендация — производить какие-то действия с закрытыми глазами, например, ходить на ощупь по квартире или играть в мяч. Так можно и макаку тренировать. Поздравляю, у вас теперь есть виртуозная макака, но умнее-то она не стала. Человек с помощью этого упражнения может улучшить координацию, но структуры мозга, обеспечивающие качественное, глубокое мышление, не станут работать лучше.

Можно стать сосредоточеннее. По этому же принципу действует медитация, когда мы концентрируемся на потоке телесных ощущений и вдруг обнаруживаем, что стали более спокойными. Мы просто привели в равновесие процессы возбуждения и торможения. Это полезно для настройки базовых фоновых мозговых процессов, на которых потом будет протекать сложная интеллектуальная деятельность. Но саму эту деятельность никак не развивает.

Глаз. СС0

Рвануть на Таити

— К старости мозг теряет множество функций , потому что стареет сам по себе. Когнитивные способности тоже приходят в упадок. Пожилым рекомендуют разучивать стихи для хорошей памяти. Помогут ли тут вообще какие-либо мозговые тренировки?

— Учить стихи для памяти — это, как поднять правой рукой гантель 40 раз, и ждать, что мгновенно станешь стройным и подтянутым. Нет, максимум — ты накачаешь правую руку.

Разучиванием стихов можно натренировать вербальную память, а она еще бывает двигательная, речевая, эмоциональная, образная и прочее. Тренировать нужно смысловую память, то есть разучивать не отдельные слова, а связи их с другими словами и понятиями. Такие смысловые блоки занимают меньше места в нашем «хранилище».

Спортивная девушка. Фитнес. СС0

Вообще, для настоящей тренировки мозга нужно делать то, в чем для тебя лично есть смысл. Если делом всей твоей жизни была обработка документальной информации, нужно и оставаться в деле как можно дольше. Если ты посвятил себя творчеству, то продолжай ходить по музеям, слушай прекрасную музыку, любуйся природой.

— А если ты всю жизнь на заводе горбатился и ненавидел то , чем занимаешься?

— В этом и суть. Нужно заниматься тем, что не противоречит тебе самому. Только так получится дольше сохранять мышление в рабочем состоянии. Есть же история Поля Гогена, например, который полжизни был биржевым брокером, а потом взял и уехал на Таити рисовать свои гениальные картины.