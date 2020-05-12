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Здоровье

Трескайте печень трески: кремлевский врач рассказала, что нужно есть во время эпидемии

Врач-диетолог поликлиники № 1 управделами президента Вера Шарошкина рассказала РИА «Новости» о том, что печень трески, простокваша и чайный гриб помогут организму во время распространения коронавируса.

Треска.
Треска.
earthtimes.org

Напомним, ранее Шарошкина рассказала, как укрепить иммунитет в условиях самоизоляции — полноценный отдых, сон и физические нагрузки.

Новые рекомендации затрагивают конкретные продукты, а не просто совета — «старайтесь принимать здоровую пищу».

«Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета — это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами. Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб», — сказала кремлевский диетолог.

При этом она акцентировала внимание на печени трески. По ее словам, в основном этот продукт на столах присутствует по праздникам, но его полезные свойства достойны, чтобы есть почаще — кислоты, витамины D, A, медь.

«Зелень — укроп, петрушка, лук — это то, что должно присутствовать каждый день. Можно добавлять в первые блюда, салаты и гарниры», — добавила врач.

Также Шарошкина рекомендовала на 15 минут замачивать зелень в воде перед употреблением. Фрукты и овощи — тщательно мыть.

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