Трудно быть красивой: о чудо-препарате для похудения рассказал эксперт. Побочки

Многие решили похудеть — тенденция замечена не только за рубежом, но и в России — и поклонники стройных фигур начали массово принимать препарат от... диабета второго типа.

Он превратится в дефицитный товар.

Датский препарат Novo Nordisk — «Оземпик» последний год находится одновременно на пике популярности и в эпицентре нестихающего скандала, говорится в публикации theblueprint.ru.

Личный опыт

Одна пациентка рассказала свою историю. Девушка не могла похудеть после родов. Не помогали спецдиеты и тренировки. Она обратилась к эндокринологу и назначил курс лечения — заподозрил диабет на ранней стадии. За три месяца пациентка сбросила 10 кг. Захотелось большей стройности. Сама увеличила дозу — килограммы улетели. Но вскоре потеряла сознание, резко начались боли в брюшной полости и грудной клетке.

Пройдя обследование, узнала свой диагноз — приобрела проблемы с ЖКТ, гепатоз в начальной стадии, камни в почках, нарушение цикла. И вновь приобрела 12 кг, целлюлит, отечность.

Стала интересоваться на форумах у других пациентов, как обстоят дела. Почти все рассказали страшилки о последующем наборе веса, проблемах с ЖКТ.

Мышечная масса и старость

Еще одна неприятная побочка оземпика, которую сейчас активно обсуждают в сети, — потеря мышечной массы, которая стремительно уходит вместе с весом. Такой эффект уже получил название Ozempic butt - от препарата попа становится плоской. А недавно появилось такое понятие, как Ozempic face — по отзывам пользователей, на фоне применения препарата кожа лица теряет свою упругость и за несколько месяцев стареет на несколько лет.

Особое мнение

Не так давно появилась информация, что тошнота, диарея, боли в животе — не самый страшный побочный эффект препарата, среди прочих — суицидальные мысли и селфхарм.

"Различные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта — типичные побочные эффекты препарата. Депрессия и падение работоспособности ими не являются, однако, если реакция со стороны пищеварительной системы выраженная, это безусловно может сказаться на общем самочувствии", — рассказал эндокринолог Артем Жуков.

Без показаний

Однозначно ответить на вопрос об использовании препарата людьми без сахарного диабета второго типа сложно. Де-юре в России практически отсутствует возможность для его использования в данном случае. Де-факто — препарат широко применяется.

Подделки

Как обычно бывает, на российском рынке появились подделки.

Заметим, оземпик — не панацея. Пожизненное введение наверняка бесследно не пройдет. И это тоже мнение эндокринологов.

Риск и фигура мечты

Судя по количеству запросов и каналов по продаже препаратов для похудения, большинство людей не хотят прикладывать серьезные усилия на пути к фигуре мечты, а выбирают простой, пусть и очень рискованный путь.

А купить инъекции пока можно — в сети московских аптек цена препарата составляет 20 тыс 500 рублей. По рецепту. Но почему-то люди сами назначают себе препарат — пресловутое "авось" впереди планеты всей.

Добровольцы

В настоящее время другая компания «Герофарм» проводит исследование на добровольцах своего препарата именно для похудения. Если этого будет достаточно, его зарегистрируют уже в 2024 году.

Но его также могут отправить на дополнительные исследования на пациентах, и тогда процесс затянется еще на пару лет.

Пошаговая диета

Накануне стало известно, что для поддержания формы совсем не нужно делать 10 тыс. шагов. Достаточно и 6 тысяч.

При этом стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы. Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.

А ходьба по лестнице укрепит мышцы и суставы ног. И соответственно, уменьшит вес. Естественно, не навредит и скандинавская ходьба.

И правильное питание. Но лучше всего со своими проблемами обратиться к специалисту, а не интересоваться результатами похудения на форумах.

Ранее изобрели вибрирующую таблетку для похудения.

Принцип действия такой: человек за полчаса до еды должен принять таблетку. Она с помощью вибраций при переваривании обманывает организм и сообщает ему, что он сыт.

Таким образом человек ест меньше и, соответственно, теряет в весе.

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