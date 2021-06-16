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Здоровье

У россиянки в носу выросли зубы

В больницу в Самаре обратилась женщина. Она решила сделать МРТ, и после процедуры выяснилось, что у нее в носу растут зубы, сообщает ГТРК «Самара».

Зубы.
Зубы.
unsplash.com

Оказалось, что у женщины в детстве не выросли «четверки» — зубы, которые идут за клыками.

МРТ показала, что они находятся в гайморовых пазухах. Пациентку немедленно отправили на операцию и удалили зубы из носа под общим наркозом.

После операции женщина призналась, что в детстве страдала синдромом постоянной заложенности носа и не знала, что это из-за растущих в носу зубов, пишет «Росбалт».

«Вот уж не думала, что я мутант!» — добавила россиянка.

Сейчас она чувствует себя хорошо, после операции ей стало легче дышать.

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