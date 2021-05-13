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У студентов в России выявили индийский штамм коронавируса

В России впервые выявили носителей индийского штамма коронавируса.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Ими оказались 16 студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ) из Индии, пишет «Коммерсантъ». В апреле в Ульяновск из Индии несколькими группами прибыли 130 студентов.

По словам ректора университета Бориса Костишко, «у всех студентов на границе были отрицательные тесты».Их разместили в университетских хостелах, отведенных под обсерватор.

10 мая в Ульяновск прибыли еще 18 индийских студентов. Тесты выявили COVID-19 у 60 человек, их поместили в городские ковидные госпитали.

Все положительные результаты направили в Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», «для генотипирования», пишет Lenta.ru.

У 16 студентов из 60 подтвердился индийский штамм коронавируса. После майских праздников с симптомами COVID-19 были госпитализированы еще двое студентов. Какой штамм выявлен у них — пока неизвестно.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Глобальный уровень

Ранее ВОЗ повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Это означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению.

Катастрофа с коронавирусом в Индии может объясняться тем, что власти страны проигнорировали полученные данные об опасности возникновения более опасной мутации.

О высоком риске расползания инфекции среди населения медики предупреждали индийских чиновников еще в начале марта, однако реакции от властей страны не последовало.

Скончавшихся от инфекции уже невозможно «нормально» кремировать — в связи с выходом из строя печей крематориев трупы сжигают на улице.

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