13 апреля
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Здоровье

У звезды «Мстителей» выпал глаз

Голливудский актер Джереми Реннер поделился подробностями аварии, в результате которой у него оказались сломаны 30 костей, пишет Lenta.ru.

Голливуд.
Голливуд.
Открытые источники.

Актер попал под снегоуборочную машину. Однако жизненно важные органы не были задеты.

Но у него выпал глаз.

Что произошло

Джереми Реннер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом. Внезапно снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, но попал под гусеницу.

Ранее в российском аэропорту снегоуборочная машина протаранила Ил-76. Работник аэропорта вышел ночью для очистки территории от снега. Во время работы — он не заметил борт и на полной скорости протаранил его своей кабиной.

В 2016 году снегоуборщик врезался в самолет в аэропорту Шереметьево. Отправление рейса «Москва — Санкт-Петербург» пришлось отложить.

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