Ученые нашли песню, которая может спасти от смерти

Популярная в 90-е годы песня Macarena испанской группы Los Del Rio помогает спасти людей, у которых остановилось сердце, пишет РИА Новости со ссылкой на специализированный научный журнал Science Alert.
Как выяснили ученые-медики из Барселонского университета, эту песню нужно включать при выполнении непрямого массажа сердца — ее ритм в 103 удара в минуту соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку.
Исследователи провели эксперимент, в котром приняли участие 164 студента. Их разделили на три группы — первая выполняла компрессию грудной клетки под удары метронома, добровольцев из второй попросили напевать про себя Macarena, третья группа стала контрольной.
После двух минутного массажа сердца выяснилось, что лучше всех справились студенты, пользовавшиеся метрономом, — 91% участников этой группы выдерживали правильный темп в 100-120 нажатий в минуту. На втором месте добровольцы, напевавшие испанскую песню, — 74% из них попадали в ритм. Хуже всех справились студенты, которые не пользовались ни метрономом, ни Macarena — нужную частоту удалось соблюсти лишь 21% из них.
Авторы исследования отмечают, что, хотя эффективность метронома оказалась выше, его не всегда просто найти, поэтому знание хита 90-х может спасти чью-то жизнь.
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