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Здоровье

Ученые нашли способ, как выйти из депрессии

Люди с депрессией часто страдают от воспалений в организме, пишет «Медикфорум». Чтобы справиться с расстройством, нужно есть продукты, которые обладают противовоспалительным воздействием.

Депрессия.
Депрессия.
СС0

Зеленые листовые овощи

Такие овощи, как брокколи, шпинат и капуста кале поможет при депрессивных симптомах. Зеленые листовые овощи способны укрепить иммунную систему, что важно при лечении депрессии.

Грецкие орехи

Этот продукт обладает ярким противовоспалительным эффектом, защищают организм от воздействия вредных свободных радикалов, которые часто считают одной из причин депрессивных расстройств.

Оливковое масло

Этот продукт содержит нутриенты, которые предотвращают выработку воспалительных компонентов, провоцирующих депрессии.

Жирная рыба

Это богатый источник жирных кислот Омега-3. Жирная рыба снижает хронические воспаления. Содержащиеся в ней кислоты обладают выраженным противовоспалительным эффектом.

Помидоры

Этот овощ богат такими нутриентами, как витамин C и ликопин. Поэтому помидоры эффективно справляются с воспалениями и депрессией.

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