14 апреля
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Здоровье

Ученые нашли способ обратить Альцгеймер вспять

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, как обратить вспять болезнь Альцгеймера, сообщает Lenta.ru.

Медицина. Здоровье. Мозг.
Медицина. Здоровье. Мозг.
СС0

Для этого нужно воздействовать на фермент, который обычно чересчур активен в мозге пациентов с этим заболеванием.

Серия экспериментов показала, что специально разработанный пептид приводит к умеренному снижению активности белка CDK5.

В их ходе ученые наблюдали, что сокращаются повреждения ДНК, уменьшаются воспаления нервной системы и потеря нейронов.

Выраженный эффект дали исследования на мышах. У них зафиксировали улучшение когнитивных способностей.

Кроме того, ученые из Каролинского института нашли молекулу из группы сахаров. По ее уровню в крови можно предсказать болезнь Альцгеймера за десять лет до начала.

Ранее у коронавируса нашли сходство с болезнью Альцгеймера.

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