Роспотребнадзор: что делать, чтобы не допустить и остановить болезнь Альцгеймера

Роспотребнадзор разметил на своем сайте несколько советов, соблюдение которых поможет существенно снизить риск заболеть болезнью Альцгеймера. Советы, надо сказать, общеизвестные, но некоторая конкретика тут любопытная. Особенно для Алтайского края, где в последние годы все больше становится людей с диагнозом «деменция».

Специалисты ведомства утверждают: регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%, передает РИА «Новости».

Более того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания.

Люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям средней интенсивности (то есть по 21 минуте в день!).

Или не менее 75 минут (около 10 минут в день) в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности.

На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Олег Богданов

В целом, физические упражнения могут помочь пожилым людям избежать проблем со сном, снизить уровень тревоги.

Канадские ученые пришли к выводу, что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей образованный и вовлеченных в социальную активность.

И наоборот: ухудшение памяти заметили у тех, кто проявлял низкую познавательную активность, не ухаживал за собой и не занимался социальной деятельностью.

И в том, и в другом случае речь идет об активности. Физической или общественной.

Чай. СС0

А вот американские ученые считают, что нужна специальная диета с содержанием антиоксидантов (они сдержатся, например, в зеленом чае) и феруловой кислоты, и только она позволит остановить старение мозга.

Правда, свои выводы они пока подтвердили в ходе экспериментов на мышах.