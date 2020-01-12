Роспотребнадзор: что делать, чтобы не допустить и остановить болезнь Альцгеймера

Специалисты ведомства утверждают: регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%, передает РИА «Новости».
Более того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания.
Люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям средней интенсивности (то есть по 21 минуте в день!).
Или не менее 75 минут (около 10 минут в день) в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности.
В целом, физические упражнения могут помочь пожилым людям избежать проблем со сном, снизить уровень тревоги.
Канадские ученые пришли к выводу, что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей образованный и вовлеченных в социальную активность.
И наоборот: ухудшение памяти заметили у тех, кто проявлял низкую познавательную активность, не ухаживал за собой и не занимался социальной деятельностью.
И в том, и в другом случае речь идет об активности. Физической или общественной.
А вот американские ученые считают, что нужна специальная диета с содержанием антиоксидантов (они сдержатся, например, в зеленом чае) и феруловой кислоты, и только она позволит остановить старение мозга.
Правда, свои выводы они пока подтвердили в ходе экспериментов на мышах.