Ученые назвали две главные причины плохого секса

Чтобы не потерять остроту сексуальных отношений, парам стоит прислушиваться к рекомендациям ученых. Недавнее исследование показало, какие привычки губительны для интимной жизни, передает « Российская газета » со ссылкой на The Health Site.

Так, ученые рекомендуют избегать сладкого, жирного и жареного. Исследователи выяснили, что большое количество рафинированных углеводов снижает уровень тестостерона, который отвечает за сексуальную активность. Кроме того, трансжиры, образующиеся при жарке, негативно сказываются на либидо — и у мужчин, и у женщин.

Употребление овощей и фруктов, наоборот, поможет держаться в отличной форме. Особенно — сок сельдерея, сок моркови и сок граната, которые полны витаминов и «разгоняют» кровь.

Вторая вредная привычка, которая негативно влияет на качество секса — это курение. Ученые уверяют, что одна пачка сигарет в день может сделать мужчину импотентом. Кроме того, известно, что у курящих гораздо выше риск бесплодия.

От курения страдают сосуды, что приводит к проблемам кровоснабжения и влияет на эрекцию, — отмечают исследователи.

Ранее ученые рассказали, чем полезен секс 50+. Исследователи пришли к выводу, что пожилые люди, в жизни которых присутствует секс, обладают лучшей памятью и меньше страдают от старческой деменции.