Ученые назвали главную опасность фруктовых соков

Ученые Принстонского университета выяснили, что употребление фруктовых соков на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника, сообщает РИА "Новости".
Специалисты провели эксперимент, во время которого давали подопытным мышам пить соки и нектары натощак. Выяснилось, что так тонкий кишечник, в котором должно расщепляться 90% фруктозы, не может выполнять эту функцию.
Фруктоза напрямую попадает в толстую кишку и наносит серьезный вред микроорганизмам, которые не способны справиться с углеводами. Это касается как пакетированных, так и свежевыжатых соков.
Многие люди пьют соки на завтрак. Исследователи же порекомендовали употреблять этот продукт в небольших количествах и только после приема пищи. Такой подход предотвратит "перегруженность" пищеварительной системы и не повредит микрофлоре кишечника.
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