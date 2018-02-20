Ученые назвали главную опасность фруктовых соков

Специалисты провели эксперимент, во время которого давали подопытным мышам пить соки и нектары натощак. Выяснилось, что так тонкий кишечник, в котором должно расщепляться 90% фруктозы, не может выполнять эту функцию.

Фруктоза напрямую попадает в толстую кишку и наносит серьезный вред микроорганизмам, которые не способны справиться с углеводами. Это касается как пакетированных, так и свежевыжатых соков.

Многие люди пьют соки на завтрак. Исследователи же порекомендовали употреблять этот продукт в небольших количествах и только после приема пищи. Такой подход предотвратит "перегруженность" пищеварительной системы и не повредит микрофлоре кишечника.