Ученые назвали главную причину появления рака

Ученые провели эксперименты и выяснили, что появление злокачественных клеток зависит от вилочковой железы (тимуса). Это орган иммунной системы. Он производит вещества, стимулирующие выработку антител, и Т-лимфоциты — белые клетки крови, которые уничтожают аномальные клетки с чужеродными антигенами.
«Сейчас еще об этом рано говорить, но, если наши предположения подтвердятся, то окажется, что рак нужно лечить совершенно не так, как это делают сегодня», — считает ученый Теа Ньюман.
Согласно гипотезе исследователей, чтобы эффективно бороться с раком, нужно поддерживать иммунитет.
Ранее медики сообщили, что розовые прыщики, покраснения лица, сыпь могут стать сигналом серьезных заболеваний. Это повод незамедлительно обратиться к врачу.