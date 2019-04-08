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Здоровье

Ученые назвали главную причину появления рака

Основная причина появления рака — ослабление иммунитета. К такому выводу пришли ученые из университета Данди (Шотландия). Об этом сообщает mir24. tv со ссылкой на журнал PNAS.

Больница.
Больница.
СС0

Ученые провели эксперименты и выяснили, что появление злокачественных клеток зависит от вилочковой железы (тимуса). Это орган иммунной системы. Он производит вещества, стимулирующие выработку антител, и Т-лимфоциты — белые клетки крови, которые уничтожают аномальные клетки с чужеродными антигенами.

«Сейчас еще об этом рано говорить, но, если наши предположения подтвердятся, то окажется, что рак нужно лечить совершенно не так, как это делают сегодня», — считает ученый Теа Ньюман.

Согласно гипотезе исследователей, чтобы эффективно бороться с раком, нужно поддерживать иммунитет.

Ранее медики сообщили, что розовые прыщики, покраснения лица, сыпь могут стать сигналом серьезных заболеваний. Это повод незамедлительно обратиться к врачу.

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