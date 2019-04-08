Ученые назвали главную причину появления рака

Ученые провели эксперименты и выяснили, что появление злокачественных клеток зависит от вилочковой железы (тимуса). Это орган иммунной системы. Он производит вещества, стимулирующие выработку антител, и Т-лимфоциты — белые клетки крови, которые уничтожают аномальные клетки с чужеродными антигенами.

«Сейчас еще об этом рано говорить, но, если наши предположения подтвердятся, то окажется, что рак нужно лечить совершенно не так, как это делают сегодня», — считает ученый Теа Ньюман.