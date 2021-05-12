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Здоровье

Ученые назвали лучший напиток для снижения артериального давления

Определенный вид напитков может помочь снизить систолическое и диастолическое артериальное давление. В частности, такими свойствами обладает гранатовый сок, пришли к выводу исследователи из Университета Западной Австралии.

Гранаты.
Гранаты.
СС0.

Богатый антиоксидантами гранатовый сок обладает «антигипертензивными свойствами и может оказывать антиатерогенное (помогает предотвратить атеросклероз) и противовоспалительное действие, пишет medikforum.ru.

Потребление гранатового сока «показало значительное снижение» артериального давления, полагают ученые.

В среднем после употребления этого сока наблюдалось снижение систолического артериального давления на 4,96 мм рт.ст. Диастолическое артериальное давление снизилось примерно на 2,01 мм рт.ст.

Причем влияние на систолическое артериальное давление не зависело от того, как долго и сколько участники употребляли напиток.

Исследователи пришли к выводу, что «было бы разумно включать этот фруктовый сок в диету, полезную для сердца».

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