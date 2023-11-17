Ученые назвали новый метод для снижения давления за одну неделю

Для этого нужно соблюдать особую диету с низким содержанием натрия.

В исследованию участвовали люди в возрасте от 50 до 75 лет. Сначала они поддерживались диеты с низким содержанием натрия, а затем с высоким.

Первая привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба.

Отмечается, что натрий является компонентом соли, пищевой соды и глутамата натрия. Компоненты регулярно используют в готовке.

Ранее сообщалось, что специалисты разработали одновременный на ВИЧ и туберкулез экспресс-тест.