Стало известно, к чему приводит употребление орехов

Заряд антиоксидантов
Орехи обладают сильным антиоксидантным действием и помогают защитить здоровые клетки от повреждения свободными радикалами.
Питательные вещества
Грецкие орехи в рационе улучшают общий профиль питательных веществ: увеличивают потребление жирных кислот, клетчатки, и минералов.
Здоровье мозга
Орехи богаты омега-3, антиоксидантами и витамином Е, которые помогают защитить клетки мозга от воспаления и окислительного стресса.
Хорошее настроение
Возможно заметно уменьшить симптомы депрессии и количество депрессивных эпизодов.
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