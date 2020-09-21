Ученые объяснили тягу мужчин к пышнотелым женщинам

Специалисты считают, что любовь мужчин к девушкам-пышкам связана не только с фигурой, пишет Ren со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

В первую очередь интерес мужчин связан с едой, так как это одно из лучших занятий для влюбленных на свидании или же живущих в браке.

Вторая причина — это то, что пышных женщин более приятно обнимать, уверяет источник.

Ожирение. Лишний вес. СС0.

В-третьих, мужчины выбирают обладательниц пышных форм, так как им никогда не бывает с ними скучно благодаря оптимизму, игривому и доброму характеру, а также разговорчивости полных дам.

Пышнотелые женщины кажутся мужчинам здоровыми, любящими себя такими, какие они есть, и способными справляться с трудностями.

Ранее врач-гинеколог объяснила рост объема талии у женщин.