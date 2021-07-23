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Здоровье

Ученые определили, сколько на самом деле сохраняются антитела к ковиду

У большинства переболевших антитела к коронавирусу сохраняются более года — к такому выводу пришли медики из Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Ученые провели исследование, изучили пациентов и обнаружили у 97% участников исследования антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса через год после заражения.

При этом их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения.

Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким, пишет «Росбалт».

Также в ходе исследования эксперты изучили способность антител нейтрализовать новые штаммы. Выяснилось, что степень зашиты выше от варианта «альфа», но значительно ниже для вариантов «бета» и «дельта».

Отчет представлен на сайте организации.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале пожаловался на то, что многие люди используют некоторые медицинские термины, не понимая их значения.

Он предложил запретить часть этих слов, чтобы остановить распространения дезинформации.

В список Мясникова попали понятия «иммунитет», «антитела», «мутирующие штаммы», «цитокиновый шторм» и «антител-зависимое усиление».

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