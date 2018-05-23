Ученые рассказали, чем полезна для человека высокая температура тела

Как оказалось, дело тут в открытых в ходе эксперимента белках Neclear Factor kappa B, работа которых начинается именно в момент увеличения температурных показателей. По мнению ученых, высокая температура ускоряет реакцию иммунитета на инфекционные процессы.

Это касается обычных ран и серьезных болезней, вплоть до новообразований. При этом активизация начинается даже при незначительном повышении на 1-2 градуса. Белки Neclear Factor kappa B в это время начинают перемещаться в ядро клетки и назад и запускают в действие иммунитет. В случае если NF-?B-белки неконтролируемы, то возможно возникновение таких серьезных заболеваний как псориаз, ревматизм и болезнь крона.



NF-?B-белки замедляются после того, как температура тела опускается ниже 34 градусов. В случае наступления лихорадки, при температуре выше 39, они ускоряются. Ученые называют эти белки "клеточными часами", обнаружить их удалось при помощи математического моделирования. По словам специалистов, эти специфические белки позволят медикам понять, как лучше лечить людей и какие препараты им следует назначать для более эффективного результата. Исследования будут продолжены.