Ученые рассказали как избежать рака

По мнению исследователей, ожирение способствует развитию 12 типов онкологических заболеваний. Избыток массы тела связан с раком печени, яичников, предстательной железы, желудка, полости рта и глотки, кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и матки.

Учены составили несколько рекомендаций, которые позволят избежать развития злокачественных опухолей:

необходимо поддерживать высокий уровень физической активности,

соблюдать диету со значительным содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов,

важно ограничить потребление жирной пищи, фастфуда, полуфабрикатов, красного мяса и сахара,

отказаться от алкоголя и пищевых добавок.

"Люди могут доверять этим советам, так как они основаны на фактических данных, которые последовательно подтверждались в течение десятилетий", — заявила одна из сотрудниц фонда доктор Джиота Митроу.