Ученые рассказали как избежать рака

Правильное питание и здоровый образ жизни помогут предотвратить появление злокачественных опухолей, сообщают РИА Новости со ссылкой на специалистов Всемирного фонда исследований рака в своем новом.
По мнению исследователей, ожирение способствует развитию 12 типов онкологических заболеваний. Избыток массы тела связан с раком печени, яичников, предстательной железы, желудка, полости рта и глотки, кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и матки.
Учены составили несколько рекомендаций, которые позволят избежать развития злокачественных опухолей:
- необходимо поддерживать высокий уровень физической активности,
- соблюдать диету со значительным содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов,
- важно ограничить потребление жирной пищи, фастфуда, полуфабрикатов, красного мяса и сахара,
- отказаться от алкоголя и пищевых добавок.
"Люди могут доверять этим советам, так как они основаны на фактических данных, которые последовательно подтверждались в течение десятилетий", — заявила одна из сотрудниц фонда доктор Джиота Митроу.
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