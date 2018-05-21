Ученые выяснили, почему красное вино полезнее для мужчин, чем белое

В группу ученых вошли специалисты из Румынии, США, Канады, Швейцарии, Австрии, Японии, Италии и Иордании. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Epidemiolo.

Ученые проанализировали состояние здоровья более 600 тысяч мужчин, которые употребляли эти напитки. Выяснилось, что небольшое количество красного вина (не больше стакана в день) позволяет снизить риск развития рака простаты. При этом белое вино дает обратный эффект.