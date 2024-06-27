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Здоровье

Ученые рассказали, как компьютерные игры влияют на образовательный процесс у подростков

Игры помогают справиться с учебными нагрузками и улучшить эмоциональное состояние, сообщает журнал Deviant Behavior.

Американские исследователи выяснили, что подростки, которые играют в компьютерные игры менее подвержены стрессу, чем те, кто не играет.

Ученые изучали академический и социальный стресс. Академический включал в себя беспокойство по поводу оценок, экзаменов и заданий, а социальный связан с проблемами общения со сверстниками и в целом с социумом.

Те подростки, у кого наблюдался академический стресс, чаще играют в игры, чем остальные. Результаты говорят о том, что для тех, кто чувствует себя успешным в игровой среде, видеоигры служат средством спасения от давления и грусти, связанных с их учебной деятельностью.

Видеоигры создают четкие цели и немедленные вознаграждения, что может быть особенно важным для подростков, которые сталкиваются с постоянным давлением.

Чувство того, что в играх все получается, благоприятно влияет на психику подростка.

Ранее сообщалось, что в Алтайском селе произошла массовая драка между подростками.

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