Ученые рассказали, как не впасть в старческий маразм

Специалисты провели исследование со здоровыми людьми, пациентами с различными легкими нарушениями памяти и людьми с болезнью Альцгеймера.
Все участники эксперимента жили в районах Барселоны, которые различаются частотой использования испанского и каталанского языков.
Ученые определяли уровень владения обоими языками и анализировали связь диагноза и проявления симптомов с возрастом.
Оказалось, что высокий уровень владения языками связан с умеренными, а не сильными когнитивными расстройствами.
То есть регулярное переключение с одного языка на другой помогает поддерживать систему когнитивного контроля, которая позволяет человеку выполнять различные действия в соответствии с текущими задачами. Это помогает компенсировать нарушения памяти и другие симптомы заболеваний мозга.
Ранее эксперт рассказала, как проявляются первые симптомы болезни Альцгеймера.