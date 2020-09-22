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Здоровье

Ученые рассказали, как не впасть в старческий маразм

Европейские ученые рассказали о способе уберечься от старческого слабоумия, пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Neuropsychologia.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Специалисты провели исследование со здоровыми людьми, пациентами с различными легкими нарушениями памяти и людьми с болезнью Альцгеймера.

Все участники эксперимента жили в районах Барселоны, которые различаются частотой использования испанского и каталанского языков.

Ученые определяли уровень владения обоими языками и анализировали связь диагноза и проявления симптомов с возрастом.

Оказалось, что высокий уровень владения языками связан с умеренными, а не сильными когнитивными расстройствами.

То есть регулярное переключение с одного языка на другой помогает поддерживать систему когнитивного контроля, которая позволяет человеку выполнять различные действия в соответствии с текущими задачами. Это помогает компенсировать нарушения памяти и другие симптомы заболеваний мозга.

Ранее эксперт рассказала, как проявляются первые симптомы болезни Альцгеймера.

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