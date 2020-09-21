Болезнь Альцгеймера: эксперт рассказала, как проявляются первые симптомы

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова развеяла мифы о болезни Альцгеймера, а также рассказала о симптоматике, пишут « Аргументы и факты ».

Врач призвала не воспринимать проблемы с памятью как нормальный процесс старения организма. Кузнецова отметила — первым симптомом болезни Альцгеймера обычно становится снижение памяти.

Также она развеяла миф о том, что, если человеку периодически грустно, то в этом нет ничего страшного. Она призвала насторожиться, если плохое настроение превалирует над хорошим.

Кузнецова опровергла убеждение, что профилактики от болезни Альцгеймера нет. По ее словам, помочь может своевременное лечение гипертонии, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии, сахарного диабета и других сосудистых заболеваний, пишет Lenta.ru. Специалист также порекомендовала отказаться от вредных привычек.

Ранее Роспотребнадзор разметил на своем сайте несколько советов, соблюдение которых поможет существенно снизить риск заболеть болезнью Альцгеймера. Специалисты ведомства утверждают: регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни на 50%.

В целом, физические упражнения могут помочь пожилым людям избежать проблем со сном, снизить уровень тревоги.

Канадские ученые пришли к выводу, что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей образованных и вовлеченных в социальную активность.

И наоборот: ухудшение памяти заметили у тех, кто проявлял низкую познавательную активность, не ухаживал за собой и не занимался социальной деятельностью.

В Алтайском крае в последние годы все больше становится людей с диагнозом «деменция».