Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 сентября 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Болезнь Альцгеймера: эксперт рассказала, как проявляются первые симптомы

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова развеяла мифы о болезни Альцгеймера, а также рассказала о симптоматике, пишут «Аргументы и факты».

Медицина. Здоровье. Мозг.
Медицина. Здоровье. Мозг.
СС0

Врач призвала не воспринимать проблемы с памятью как нормальный процесс старения организма. Кузнецова отметила — первым симптомом болезни Альцгеймера обычно становится снижение памяти.

Также она развеяла миф о том, что, если человеку периодически грустно, то в этом нет ничего страшного. Она призвала насторожиться, если плохое настроение превалирует над хорошим.

Кузнецова опровергла убеждение, что профилактики от болезни Альцгеймера нет. По ее словам, помочь может своевременное лечение гипертонии, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии, сахарного диабета и других сосудистых заболеваний, пишет Lenta.ru. Специалист также порекомендовала отказаться от вредных привычек.

Ранее Роспотребнадзор разметил на своем сайте несколько советов, соблюдение которых поможет существенно снизить риск заболеть болезнью Альцгеймера. Специалисты ведомства утверждают: регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни на 50%.

В целом, физические упражнения могут помочь пожилым людям избежать проблем со сном, снизить уровень тревоги.

Канадские ученые пришли к выводу, что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей образованных и вовлеченных в социальную активность.

И наоборот: ухудшение памяти заметили у тех, кто проявлял низкую познавательную активность, не ухаживал за собой и не занимался социальной деятельностью.

В Алтайском крае в последние годы все больше становится людей с диагнозом «деменция».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость