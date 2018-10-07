Ученые рассказали о пользе красного мяса

Ранее медики рассказывали о вреде красного мяса. Но теперь ученые из канадского университета Макмастера пришли к выводу, что такое мясо приносит и пользу для организма, поэтому оно должно включаться в рацион, пишет Medikforum.ru.

Специалисты из этого университета провели и и проанализировали результаты исследования с участием 218 тысяч человек, проживающих в 50 странах. Ученые пришли к выводу, что включение непереработанного красного мяса, а также молочных продуктов, уменьшает риск развития инфаркта, инсульта и преждевременной смерти.

До этого врачи считали, что жирная еда, популярная в Европе и Северной Америке, ответственна за болезни сердца. Но результаты исследований канадцев приводит к скорее противоположному выводу: насыщенные жиры не совсем вредны для здоровья, как думали ранее.



За добровольцами наблюдали на протяжении 25 лет, тщательно записывая их рацион, а также все случаи инфарктов, инсультов и возраст в момент смерти. Анализ полученных данных привел к выводу, что высококачественное меню, включающее непереработанные продукты животного и растительного происхождения, не увеличивают, а понижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, такая диета уменьшает и вероятность преждевременной смерти, по каким бы причинам она ни наступила.

В то же время эксперты подчеркивают: эта информация касается только непереработанного красного мяса, в то время как употребление колбас, сосисок и бекона остается вредным для здоровья.