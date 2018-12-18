Ученые рассказали о вреде вегетарианства для детей

Вегетарианство может быть опасным для здоровья детей. Об этом рассказали британские ученые из Кардиффского университета. Как считают исследователи, дети до двух лет просто обязаны получать животные жиры и белки, пишет Lenta.ru.

Растущий организм с большим трудом способен выделять витамины и другие питательные вещества из растительных тканей.

Первые полгода жизни дети получают все необходимые питательные вещества из грудного молока, однако по окончании этого периода их рацион питания должен стать разнообразнее и включать в себя животный белок и жир вместе с овощами, фруктами и злаками. Чем разнообразнее продукты питания, тем меньше риска возникновения дефицита каких-либо питательных элементов.

Хотя растительная пища способна удовлетворить потребности в белке, многие витамины и минералы (железо, кальций, йод, цинк, витамин B12 и витамин D) крепко связаны с волокнами, что осложняет их высвобождение и поглощение организмом. Таким образом, здоровая диета должна включать в себя не только овощи, фрукты и злаки, но также яйца и молочные продукты.

По словам специалистов, веганство, то есть строгая форма вегетарианства, исключающая любые продукты животного происхождения, опасно для маленьких детей, поскольку увеличивает риск дефицита важных питательных веществ.

Недостаток железа может привести к анемии, а витамина B12 — к неврологическим заболеваниям. Результаты исследования детей в Нидерландах показали, что те несовершеннолетние, чья диета была строго вегетарианской, страдают от дефицита минеральных веществ и недостаточного роста в 6−18 месяцев.