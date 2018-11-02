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3 ноября
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Здоровье
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Ученые узнали, когда и чем полезен кофе и стоит ли пить колд-брю

Ученые из университета Томаса Джефферсона в Филадельфии выяснили, что кофе насыщает клетки организма кислородом и помогает их восстановлению, сообщает РИА Новости. Исходя из этого они поняли, когда его надо употреблять.

Кофе.
Кофе.
СС0

В ходе исследования ученые узнали, что наиболее полезный кофе получается, если залить молотые зерна кипятком и употребить напиток в течении пяти-десяти минут. Таким образом удается достичь идеального уровня кислотности.

Насыщение крови антиоксидантами, витаминами и микроэлементами из кофейных зерен приводит к снижению воспаления тканей и укреплению сердечно-сосудистой системы.

Также отмечается, что набирающий популярность колд-брю-кофе уступает горячему напитку с точки зрения полезности для организма. Как объясняет The Village, это кофе, которое заваривают в холодной воде, в связи с чем требуется от восьми до 24 часов (в зависимости от рецепта) на заваривание.

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