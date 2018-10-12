Ученые выяснили, какое пиво полезнее всего для здоровья

Немецкие учены обнаружили в пиве вещества, которые содержатся в хмеле, переходят в напиток и положительно влияют на здоровье и препятствуют ожирению. Но не всякое пиво так уж полезно. Перевод статьи ученых, опубликованной на сайте Университета Эрлангена-Нюрнберга, приводят «Известия».

Пиво содержит вещества ксантогумол и изо-альфа-кислоты. Согласно исследованиям группы экспертов профессора Клауса Хеллербранда из Университета Эрлангена-Нюрнберга, ксантогумол ингибирует жировое заболевание печени, вызванное избыточным весом и недоеданием, и предотвращает образование рубцов. Кроме того, он убивает раковые клетки печени и предотвращает избыточный вес.

Изо-альфа-кислоты также оказывают положительное влияние на здоровье. Они предотвращают повреждение печени и положительно влияют на метаболизм жиров и сахара.

В новых исследованиях другой ученый (уже из Венского университета) обнаружил, что эти два вещества благоприятно влияют на биологические процессы, особенно в комбинации. Вместе, например, они еще более эффективно подавляют воспалительные процессы.

Но исследования будут продолжаться. Кстати, профессор Клаус Хеллербранд сделал важную оговорку. Из-за наличия в напитке спирта однозначно положительный эффект на здоровье может иметь только безалкогольное пиво. Ну и другие продукты, содержащие хмель. Интересно, что результаты исследования о пиве на сайте университета появились во время пивного фестиваля Октоберфест — 4 октября.