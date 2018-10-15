Чем нужно питаться осенью, чтобы поддерживать иммунитет

Чтобы подготовится к зиме, нужно переходить на максимально оздоровительный вариант диеты. При приближении холодов, по мнению иммунологов, например, с каждым приемом пищи надо съедать один-два фрукта или овоща, пишет Medikforum.ru.

К середине осени организм человека уже начинает испытывать дефицит витаминов. Поэтому именно теперь необходимо в рационе увеличить количество зелени, фруктов и овощей.

Осенью весьма полезно есть яблоки. При этом лучше всего выбирать местные сорта. В этих фруктах присутствуют салициловые кислоты, которые дают противовоспалительный эффект и хорошо защищают от разных болезней, в том числе и простудных.

В это время года также нельзя отказываться от завтрака. Причем завтракать надо очень плотно. По утрам весьма полезны будут смузи с кефиром или йогуртом, куда можно добавлять бананы, ягоды или грейпфруты.

По словам иммунолога Людмилы петровой, полезно употреблять коктейли из кефира с добавлением банана (половинка плода на стакан), или из натуральных йогуртов с перетертыми ягодами. Другим великолепным рецептом врач считает смузи из грейпфрута и банана — богатейший для организма источник важнейших для поддержания иммунитета ингредиентов.

Рецепт от врача Петровой:

Грейпфрут очищаем от кожицы и пленок , режем , добавляем порезанный банан , ложку меда , заливаем нежирным питьевым йогуртом и взбиваем в блендере.

При первых признаках болезни все же лучше обратиться к врачу.