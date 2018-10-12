Ко Дню яйца: вред, польза и советы по приготовлению

День яйца-2018 отмечают по всему миру 12 октября. И не зря! Яйцо — один из самых популярных продуктов на планете. Только представьте, сколько людей начинают свой день с омлета или глазуньи. Правда ли мы знаем о яйцах гораздо меньше, чем кажется? Какие яйца полезнее и как их правильно приготовить — расскажет редакция altapress.ru

История праздника

Этот неофициальный праздник отмечают с 1996 года. Именно тогда Международная яичная комиссия на конференции в Вене объявила каждую вторую пятницу октября — днем яиц. Каждый, кто предпочитает в качестве завтрака, обеда или ужина этот универсальный продукт, может смело отмечать этот день красным цветом календаря.

Сколько варить яйца?

Почти каждый, даже начинающий «кулинар» скажет, что варить куриные яйца вкрутую следует в подсоленой воде от 5 до 15 минут после закипания воды. Но курица — не единственная птица, яйца которой можно приготовить.

Яйца перепела варят всего лишь около 5 минут после закипания воды. В то время как для того, чтобы приготовить гусиные, потребуется как минимум 15 минут. Рекордсменом среди представленных продуктов стало страусиное яйцо. До готовности вам придется ждать около 60−70 минут после закипания воды.

Яйцо. СС0.

Сколько яиц можно в день?

Не утихают споры вокруг пользы и вреда яиц. Одни считают, что их употребление очень опасно для здоровья, что это повышает риск инсульта и ишемической болезни сердца, а так же уровень холестерина. Другие в эти заявления не верят и по-прежнему продолжают питаться ими.

По данным института EpidStat, яйца не обладают такими противопоказаниями. Более того, одно куриное яйцо в день сократит риск инсульта, пишет Medical Daily.

Немецкий фонд сердца заявляет, что не они влияют на холестерин, а продукты, которые мы употребляем вместе с ними.

От яичницы с беконом лучше отказаться. Продукты с вредными насыщенными жирными кислотами следует заменить на овощи и фрукты.

Куриные или перепелиные: что полезнее?

Давно известно, что несмотря на небольшой размер, перепелиные яйца содержат больше витаминов и аминокислот. Выше уровень железа, меди, глицина и других. В несколько раз выше уровень витамина А, В1 и В2.

Яйца перепелов применяют в косметической промышленности. Современные ученые утверждают, что даже скорлупа перепелиных яиц полезна для употребления. В измельченном виде она питает организм человека необходимыми микроэлементами: их в её составе 27.

Блюда с перепелиными яйцами.

Они очень удобны в употреблении и придают изюминку даже самому простому блюду. Добавьте в ваш овощной салат куриную грудку и разрезанные на пополам вареные яйца. Приправьте оливковым или льняным маслом. Получилось просто и очень вкусно.

Не смотря на небольшой размер их можно фаршировать. Отварите перепелиные яйца и разрежьте их поперек, выньте желтки. Смешайте слабосоленую семгу или форель с творожным сыром, желтками и зелень. Наполните пустые половинки яиц начинкой, скрепите шпажками или зубочистками. Легкая закуска готова!