13 августа
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Здоровье

Ученые узнали, влияет ли вакцина от COVID-19 на беременных

Британские ученые провели исследование и не нашли никаких влияний вакцины от коронавируса на исход беременности. Статью исследователей из Великобритании готовят к публикации в журнале American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

Ученые изучили данные о 1328 женщинах, рожавших в период с 1 марта по 4 июля 2021 года в Лондоне.

Примерно треть из них согласились привиться, 141 участница получила одну дозу вакцины до родов. Причем от прививки чаще всего отказывались женщины более низкого социального статуса и возраста.

Доля неблагоприятных исходов беременности — выкидышей (0 и 0,3 процента), аномалий плода (2,2 и 2,7 процента) и кесаревых сечений (30,8 и 30,6 процента) — была примерно одинакова как для привившихся, так и для непривившихся, пишет «Лента».

Ранее Минздрав России заявил, что вакцина от коронавируса не представляет опасности для беременных или плода.

К беременным, имеющим риск развития тяжелого течения коронавирусной инфекции, относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.

Также российскими учеными было установлено, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, а вот вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.

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